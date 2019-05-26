Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

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Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА «Новости».

По словам министра, в настоящее время происходит подготовка документа с предложением подобного договора. Это заявление Зариф сделал на встрече с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом.

«Предложение Ирана подписать договор о ненападении со странами региона — на столе», — сказал Зариф.

Ранее в Иране назвали увеличение сил США на Ближнем Востоке угрозой миру.