15 российских военных решил задержать украинский суд

Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины, передает УНИАН.

Судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девятерых офицеров и двух рядовых военнослужащих.

Имена российских военнослужащих не приводятся.

25 мая Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков.

Решение трибунала по украинским морякам отказались признавать в Крыму.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.