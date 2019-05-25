15 российских военных решил задержать украинский суд
Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины, передает УНИАН.
Судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девятерых офицеров и двух рядовых военнослужащих.
Имена российских военнослужащих не приводятся.
25 мая Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков.
Решение трибунала по украинским морякам отказались признавать в Крыму.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.