Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух. Об этом сообщает ТАСС.

По их словам, выполненный с применением технологии «стелс» «Охотник» поднялся с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова в начале весны.

«Аппарат поднялся в воздух на высоту нескольких метров, совершив так называемый подскок, после чего сразу приземлился», — сказал источник.

Уточняется, что такие испытания не могут считаться полноценным полетом.

Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что разработка тяжелого ударного беспилотника «Охотник» почти завершена.