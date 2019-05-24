WSJ: Трамп отправит на Ближний Восток еще 3 тысячи солдат

Президент США Дональд Трамп решил усилить военный контингент на Ближнем Востоке и направить дополнительные войска в количестве от 2 тыс. до 3 тыс. человек, пишет The Wall Street Journal.

К такому консенсусу пришли в Пентагоне и Белом доме на фоне обострения отношений с Ираном. Как пишет газета, США также могут усилить присутствие в ближневосточном регионе, в частности, с помощью размещения подводных лодок, самолетов, беспилотников и систем противовоздушной и противоракетной обороны.

В свою очередь военные чиновники, которые руководят операциями США на Ближнем Востоке, запрашивали дополнительные войска в количестве 13 тыс. солдат.

В начале мая из-за ухудшения отношений с Ираном Пентагон направил в регион авианосец «Авраам Линкольн». Позже бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде заявил, что Иран нанесет США «удар в голову».

Ранее Трамп высказался о дополнительной переброске войск в Иран.