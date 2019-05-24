В Индии назвали «главную причину» покупки С-400

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Индия решила приобрести российские С-400 из-за того, что аналогичным оружием обладает Китай. Об этом сообщает Moneycontrol.com.

Как отмечается, индийская сторона планирует подобное приобретение не в целях обороны, а с намерением изучить тактико-технические характеристики С-400.

Уточняется, что в Индии намерены протестировать способности собственных истребителей Rafale по проникновению в воздушное пространство Китая, которое охраняется С-400.

Кроме того, согласно порталу, то, что Индия отказалась от создания совместно с Россией истребителя на базе Су-57, стало серьезным финансовым ударом для российской промышленности.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился поставить 76 истребителей Су-57.