В Индии назвали «главную причину» покупки С-400
Индия решила приобрести российские С-400 из-за того, что аналогичным оружием обладает Китай. Об этом сообщает Moneycontrol.com.
Как отмечается, индийская сторона планирует подобное приобретение не в целях обороны, а с намерением изучить тактико-технические характеристики С-400.
Уточняется, что в Индии намерены протестировать способности собственных истребителей Rafale по проникновению в воздушное пространство Китая, которое охраняется С-400.
Кроме того, согласно порталу, то, что Индия отказалась от создания совместно с Россией истребителя на базе Су-57, стало серьезным финансовым ударом для российской промышленности.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился поставить 76 истребителей Су-57.