Боеголовки для аналогов «Искандера» испытали в США

Усовершенствованные боеголовки нового поколения для новой американской баллистической ракеты DeepStrike успешно испытали в контролируемых условиях. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на сообщение разработчика Raytheon.

По данным издания, новые боеголовки будут обладать вдвое большей скоростью, дальностью и огневой мощью при цене ниже в два раза. Он заменит действующую Army Tactical Missile System (ATacMS), которая была разработана еще в 1970-е годы.

В Raytheon на основании массы фрагментов и их распределения после взрыва заявили, что боеголовка превзошла заявленные армией США требования.

Ранее сообщалось, что в Сирии замечен российский «Искандер».