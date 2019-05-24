Трамп продаст оружие арабам в обход Конгресса за $7 млрд

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена поставить Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) оружие, несмотря на блокировки конгресса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на законодателей и чиновников США.

Как отмечается, общая стоимость сделок составляет около $7 млрд. Поставлять планируют в том числе высокоточные управляемые ракеты и военные самолеты.

Уточняется, что госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео и другие чиновники из Госдепа хотят ввести чрезвычайное положение, чтобы конгресс не смог заблокировать сделки. Такой план вызывает недовольство представителей как Демократической, так и Республиканской партий.

Причем конгресс пытался воспрепятствовать поставкам еще весной 2019 года, но Трамп наложил вето на их блокировку.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Саудовскую Аравию важным союзником.