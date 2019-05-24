Электромагнитные ракеты подумывают создать в России

В России хотят создать снаряды для реактивных систем залпового огня, которые будут уничтожать цель своим электромагнитным импульсом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора предприятия Александра Кочкина.

По его словам, на данный момент идея создания таких ракет обсуждается.

Как отмечается, электромагнитные снаряды могут создавать в момент падения мощный импульс, который уничтожает электронику противника.

Ранее была предложена технология изготовления безопасных радиоизотопных источников ионизирующего излучения.