Испытания ракет прошли на Украине

Испытания ракет с увеличенной дальностью действия «Ольха-М» и ракет с кассетной боевой частью «Ольха-Р» прошли на Украине. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу СНБО страны.

Уточняется, что испытания состоялись в Одесской области.

По словам замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса, задачи по разработке и серийному производству новых ракет для реактивных систем залпового огня были определены, учитывая «агрессию России против Украины».

Он рассказал, что испытания прошли успешно. По ходу мероприятия были проверены технические решения, использованные для разработки ракет.

Ранее сообщалось, что ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море.