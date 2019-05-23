В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР

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Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР. Информация о монете опубликована на сайте компании.

В компании рассказали, что на оборотной стороне монеты помещены «подлинные и драматические» изображения Второй мировой, а на лицевой — флаги союзников. При этом среди цветных флагов США, Великобритании и Франции не оказалось флага СССР.

Bradford Exchange отказалась пояснять РИА «Новости», почему на монете нет изображения флага СССР, подчеркнув, что вся необходимая информация уже содержится на сайте.