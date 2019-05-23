«Покиньте Крым»: НАТО обратилось к России

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Глава военного комитета НАТО сэр Стюарт Пич подчеркнул, что альянс не намерен признавать Крым российской территорией. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Отмечается, что Пич сделал данное заявление во время заседания начальников генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе. В частности он сказал, что альянс не будет признавать «незаконную и нелегитимную аннексию Крыма».

«Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым», — сказал Пич.

Он также добавил, что НАТО призывает Россию освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Азовском море.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями за Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают. Также западные страны считают, что российские военные присутствуют в Донбассе, официальная Москва отвергает эти обвинения.