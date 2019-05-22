Болтон: США строят ледоколы для противостояния России в Арктике

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона наращивает производство ледоколов, чтобы противостоять России в Арктике. Об этом сообщает Reuters.

Болтон подчеркнул, что «США - арктическая держава», поэтому страна должна находиться в этом регионе круглый год и противодействовать военному присутствию России, а также претензиям Китая на статус близкой к Арктике страны.

«В скором времени с помощью нового корабля... мы подтвердим лидирующие позиции США в Арктике», — добавил Болтон.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обеспокоен поведением России в Арктике.