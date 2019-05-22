Террористы выпустили 17 ракет по российской авиабазе в Сирии

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В Сирии боевики выпустили из зоны деэскалации Идлиб 17 ракет в сторону российской авиабазы «Хмеймим». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.

Как отмечается, восемь из выпущенных ракет не долетели до базы.

Также в Минобороны подчеркнули, что другие девять снарядов были уничтожены силами ПВО.

Ранее о другой атаке террористов на российскую авиабазу в Сирии сообщили в Минобороны.

Тогда было выпущено шесть реактивных снарядов, все из которых российские силы ПВО уничтожили.