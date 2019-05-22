Бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам в Донбассе

В ДНР задержаны восемь украинских военнослужащих, сообщает ТАСС. со ссылкой на пресс-службу командования силовой операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

Отмечается, что инцидент произошел утром 22 мая.

Восемь военнослужащих украинкой стороны, двигаясь на грузовике, отклонились от маршрута и попали на неподконтрольную Киеву территорию, где их задержали, отметили в ДНР.

В Киеве военная прокуратура начала расследование по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что в Донбассе пьяные солдаты ВСУ сожгли арсенал.