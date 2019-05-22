Бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам в Донбассе
В ДНР задержаны восемь украинских военнослужащих, сообщает ТАСС. со ссылкой на пресс-службу командования силовой операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.
Отмечается, что инцидент произошел утром 22 мая.
Восемь военнослужащих украинкой стороны, двигаясь на грузовике, отклонились от маршрута и попали на неподконтрольную Киеву территорию, где их задержали, отметили в ДНР.
В Киеве военная прокуратура начала расследование по факту инцидента.
Ранее сообщалось, что в Донбассе пьяные солдаты ВСУ сожгли арсенал.