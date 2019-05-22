Трамп назвал кандидата на должность министра ВВС

Президент США Дональд Трмп заявил, что хочет видеть экс-главу аэрокосмической корпорации Барбару Барретт новым министром военно-воздушных сил. Об этом он написал в твиттере.

«Я рад объявить о выдвижении Барбары Барретт из Аризоны, бывшего председателя Аэрокосмической корпорации, на пост министра ВВС», — написал Трамп.

Ранее Дональд Трамп предрек себе еще шесть лет нахождения на посту главы США.

72-летний Трамп прямо намекнул, что не покинет президентский пост вплоть до 2025 года.