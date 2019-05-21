Минобороны: сирийские террористы создали «Химическое крыло»

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Глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин заявил, что боевики нескольких сирийских террористических группировок создали «Химическое крыло» для организации провокаций с химоружием. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет об активности боевиков на юге Идлибской зоны деэскалации. По его словам, боевики для «обострения ситуации» намерены использовать «сфабрикованные материалы», в которых утверждается, что правительственные войска используют химоружие.

«Для этих целей создана отдельная структура, получившая название «Химическое крыло», — сказал Купчишин.

Он добавил, что такая информация появилась у российских военных от боевиков, которые попали в плен к военным армии сирийского правительства.

Ранее в Минобороны заявляли, что боевики обвинят Россию в применении химоружия в Сирии.