Минобороны: сирийские террористы создали «Химическое крыло»
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин заявил, что боевики нескольких сирийских террористических группировок создали «Химическое крыло» для организации провокаций с химоружием. Об этом сообщает ТАСС.
Он уточнил, что речь идет об активности боевиков на юге Идлибской зоны деэскалации. По его словам, боевики для «обострения ситуации» намерены использовать «сфабрикованные материалы», в которых утверждается, что правительственные войска используют химоружие.
«Для этих целей создана отдельная структура, получившая название «Химическое крыло», — сказал Купчишин.
Он добавил, что такая информация появилась у российских военных от боевиков, которые попали в плен к военным армии сирийского правительства.
Ранее в Минобороны заявляли, что боевики обвинят Россию в применении химоружия в Сирии.