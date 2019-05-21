Украина подготовит НАТО к войне с Россией

НАТО планирует научиться Украины в борьбе с «российскими тактиками гибридной войны», передает RT.

Об этом говорится в проекте организации на 2019—2020 годы.

В будущем специалисты блока собираются преобразовать этот материал в «общие уроки для более широкого применения».

Сообщается, что сотрудничество Украины и НАТО будет расширено в том числе и на уровне высших военных образовательных учреждений.

Ранее в команде избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили о курсе на «войну с Россией».