Украина подготовит НАТО к войне с Россией
НАТО планирует научиться Украины в борьбе с «российскими тактиками гибридной войны», передает RT.
Об этом говорится в проекте организации на 2019—2020 годы.
В будущем специалисты блока собираются преобразовать этот материал в «общие уроки для более широкого применения».
Сообщается, что сотрудничество Украины и НАТО будет расширено в том числе и на уровне высших военных образовательных учреждений.
Ранее в команде избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили о курсе на «войну с Россией».