Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс, передает «Интерфакс».

Рейс был совершен 20 мая из Иркутска в город Мирный республики Якутия, на борту было 70 пассажиров.

Отмечается, что это был последний эксплуатировавшийся в России пассажирский Ту-134. Из Мирного самолет отправится в Новосибирск — в музей авиации и космонавтики.

Ту-134 — самолет советского времени, предназначенный для перелетов на малые и средние расстояния,был разработан в начале 1960-х годов.