Глава украинской армии покрасовался на фоне руин Кремля
Министр обороны Украины Степан Полторак опубликовал на своей странице в фейсбуке фотоколлаж на фоне руин Кремля, а через некоторое время удалил этот пост. Об этом пишет УНИАН.
По данным агентства, фотоколлаж, на котором Полторак стоит на фоне взрывающегося Кремля, опубликовал днем в понедельник, 20 мая. Уточняется, что некоторые пользователи хвалили пост, а Полторак отвечал им «спасибо». Однако через 40 минут министр удалил эту запись.
В УНИАН не уточнили, что почему министр решил удалить свой пост.
В начале года украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил юбилей с тортом в виде руин Кремля.