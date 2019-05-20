Глава украинской армии покрасовался на фоне руин Кремля

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Министр обороны Украины Степан Полторак опубликовал на своей странице в фейсбуке фотоколлаж на фоне руин Кремля, а через некоторое время удалил этот пост. Об этом пишет УНИАН.

По данным агентства, фотоколлаж, на котором Полторак стоит на фоне взрывающегося Кремля, опубликовал днем в понедельник, 20 мая. Уточняется, что некоторые пользователи хвалили пост, а Полторак отвечал им «спасибо». Однако через 40 минут министр удалил эту запись.

В УНИАН не уточнили, что почему министр решил удалить свой пост.

В начале года украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил юбилей с тортом в виде руин Кремля.