Сирийская армия сложила оружие в Идлибе

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Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что сирийская армия в одностороннем порядке прекратила военные действия в провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом в ЦПВС уточнили, что боевики продолжают вести огонь в провинциях Хама, Латакия и Алеппо. Военные добавили, что противоположная сторона атакует как военные объекты, так и гражданские.

Ранее сообщалось, что ПВО Сирии отразили атаку со стороны Голанских высот.