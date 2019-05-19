Саудовская Аравия заявила о готовности защищаться от Ирана после диверсии с танкерами

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что страна не желает войны с Ираном, но готова защищать свои интересы в случае конфликта. Об этом сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что данное заявление саудовский министр сделал спустя неделю после того, как нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ.

«Мы хотим мира и стабильности в регионе, но сидеть сложа руки мы не будем», — предупредил аль-Джубейр.

Ранее МИД ОАЭ заявил, что четыре торговых корабля подверглись вандализму в районе порта Фуджейры.