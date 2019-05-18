В МИД Ирана оценили возможность войны с США
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что войны не будет, поскольку Тегеран не хочет воевать. Об этом сообщает Reuters/
Он также добавил, что американская сторона не сможет противостоять Ирану на Ближнем Востоке.
«Мы уверены, что войны не будет», — подчеркнул Зариф.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Кроме того, верховный лидер Ирана аятола Али Хаменеи также отметил, что иранская сторона продолжит оказывать сопротивление Соединенным Штатам, однако военного конфликта не будет.