В МИД Ирана оценили возможность войны с США

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что войны не будет, поскольку Тегеран не хочет воевать. Об этом сообщает Reuters/

Он также добавил, что американская сторона не сможет противостоять Ирану на Ближнем Востоке.

«Мы уверены, что войны не будет», — подчеркнул Зариф.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.

Кроме того, верховный лидер Ирана аятола Али Хаменеи также отметил, что иранская сторона продолжит оказывать сопротивление Соединенным Штатам, однако военного конфликта не будет.