21 летательный аппарат провел разведку у границ России

За прошедшую неделю российские истребители шесть раз были подняты по тревоге в связи с возможными нарушениями границ России. Об этом пишет официальное издание Минобороны «Красная Звезда».

Сообщается, что разведку у российских границ вел 21 летательный аппарат. При этом отмечается, что государственные границы страны нарушены не были.

По данным издания, на перехват были подняты дежурные истребители сил противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что в первую неделю мая 26 летательных аппаратов провели разведку у границ России.