В подлодоках проекта «Ясень-М» выявлены недостатки

Ряд конструктивных недочетов выявлен в ходе испытания многоцелевой атомной подлодки «Казань» в проекте 885М («Ясень-М»), предает РИА «Новости».

Об этом заявил глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

По его словам, испытания лодки идут непросто. Трудности возникли при отработке систем управления, также был выявлен ряд конструктивных недостатков.

Он отметил. что ОСК прикладывает все усилия для завершения испытаний и получения боеготового образца до конца года, однако вопрос пока остается открытым.