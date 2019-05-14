В Швеции увидели усиление глобальной роли России

Россия продолжит усиление своей роли на мировой арене в 2021-2025 годах, говорится в докладе шведской партийно-парламентской комиссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечают авторы доклада, есть основания ожидать, что Россия попытается усилить влияние на западе Балкан, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и в Латинской Америке.

В докладе также говорится, что Швеция и страны ЕС должны сохранять в силе санкции против России, «пока для этого есть основания», и в то же время указывается необходимость поддержки политических и дипломатических контактов с Россией.

Ранее сообщалось, что в Швеции не увидели в России военной угрозы.

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