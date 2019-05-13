В МИД отреагировали на идею Трампа о новой «ядерной сделке» с КНР

Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа, предложившего новую «ядерную сделку» с Китаем. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, никаких переговоров на данному вопросу пока не было.

«Мы слышали заявления представителя министерства иностранных дел Китая, в котором было указано, что такого интереса со стороны КНР нет», — добавил Лавров.

Министр рассказал, что российская сторона довела до сведения США, что такие инициативы нужно обсуждать с Китаем напрямую.

Ранее Лавров заявил, что безответственное поведение США угрожает «ядерной сделке».

До этого стало известно, что Иран прекращает выполнение части обязательств по «ядерной сделке». Власти страны сообщили о своем намерении послам Великобритании, Германии, Китая и России.

После этого Китай и Франция выступили за выполнение всех положений «ядерной сделки» с Ираном всеми участниками соглашения.