Турция усомнилась в своем решении по С-400, заявили СМИ

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В Турции намерены пересмотреть свое решение относительно покупки у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги.

Как отмечается, турецкие власти могут отказаться от приобретения С-400.

Уточняется, что такое решение Анкара связывает с ослаблением экономики в стране, а также опасениями относительно возможных санкций США из-за сделки с Россией.

Ранее сообщалось, что США захотели оставить Турцию без F-35 из-за закупок С-400 у России.