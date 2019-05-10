Турция усомнилась в своем решении по С-400, заявили СМИ
В Турции намерены пересмотреть свое решение относительно покупки у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги.
Как отмечается, турецкие власти могут отказаться от приобретения С-400.
Уточняется, что такое решение Анкара связывает с ослаблением экономики в стране, а также опасениями относительно возможных санкций США из-за сделки с Россией.
Ранее сообщалось, что США захотели оставить Турцию без F-35 из-за закупок С-400 у России.