Названа дата вынесения решения по инциденту в Керченском проливе

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Названа дата, когда международный трибунал вынесет решение по инциденту в Керченком проливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление председателя трибунала Пак Чжин Хена.

По его словам, ориентировочная дата оглашения решения по делу украинских моряков назначена на 25 мая, субботу.

Он также добавил, что стороны заранее проинформируют об изменении даты.

Ранее в МИД Украины заявили, что Россия не будет участвовать в трибунале по делу моряков.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.