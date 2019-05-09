Парад Победы начался в Москве

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В Москве начался традиционный парад в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Перед зрителями пройдут более 13,6 тыс. военнослужащих, 138 единиц техники в составе механизированной колонны и 74 летательных аппарата.

Также в 2013, 2014 и 2016 годах число участвовавшей в воздушной части парада техники соответствовало годовщине Победы, в 2017 и 2018 году авиачасть была отменена из-за погоды..

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию торжественного мероприятия.