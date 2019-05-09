Мадуро избавился от десятков военных из-за попытки госпереворота
Венесуэльский президент Николас Мадуро решил уволить 55 военных из армии страны из-за их причастности к попытке госпереворота. Об этом сообщает Caracol со ссылкой на правительственные СМИ.
Согласно имеющейся информации, указ президента коснулся 35 сержантов, шести лейтенантов, четырех капитанов и майоров, а также пяти подполковников. Среди уволенных оказался и экс-глава Боливарианской службы национальной разведки SEBIN дивизионный генерал Мануэль Фигер.