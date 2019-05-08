Ленинградский губернатор принял участие в мотопробеге по Дороге жизни

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в мотопробеге по Дороге жизни, посвященном 74-й годовщине Великой Победы.

Колонна мотоциклистов во главе с Дрозденко начала движение по Мурманскому шоссе.

Первую остановку участники мотопробега совершили на 10-м км Дороге жизни на Румболовской горе, где возложили цветы к мемориалу «Полуторка» и мемориалу жертвам синайской авиакатастрофы.

Следующая остановка — братское захоронение в деревне Ириновка, где в годы блокады были похоронены ленинградцы, погибшие на Дороге жизни.

«Для нас этот мотопробег очень важен. Мы еще раз вспоминаем о героической Дороге жизни, которая дала возможность выжить осажденному Ленинграду», — отметил губернатор.

По его словам, сохранение исторической памяти — одна из важнейших наших задач.

«Многие сегодня взяли своих детей, ведь очень важно, чтобы каждое поколение знало, какой ценой была завоевана победа», – сказал губернатор.

Завершился мотопробег у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладоги. Здесь глава региона встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.