Россия согласилась изучить предложения США по договору взамен ДРСМД
Российские власти готовы рассмотреть конкретные предложения США по заключению нового соглашения о вооружениях взамен разорванного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС.
Данное заявление было сделано в российском МИДе перед визитом американского госсекретаря Майка Помпео в Москву, который намечен на 13-14 мая.
«Мы готовы к возобновлению прерванного Вашингтоном диалога по стратегической стабильности, в том числе к рассмотрению конкретных предложений», — подчеркнули в МИДе.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что ранее президент США Дональд Трамп говорил о намерении заключить новое соглашение по контролю над вооружениями.