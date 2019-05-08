Россия согласилась изучить предложения США по договору взамен ДРСМД

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Российские власти готовы рассмотреть конкретные предложения США по заключению нового соглашения о вооружениях взамен разорванного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС.

Данное заявление было сделано в российском МИДе перед визитом американского госсекретаря Майка Помпео в Москву, который намечен на 13-14 мая.

«Мы готовы к возобновлению прерванного Вашингтоном диалога по стратегической стабильности, в том числе к рассмотрению конкретных предложений», — подчеркнули в МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что ранее президент США Дональд Трамп говорил о намерении заключить новое соглашение по контролю над вооружениями.