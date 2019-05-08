«Нет ничего хуже»: Франция о решении Ирана по «ядерной сделке»

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Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что ничего не может быть хуже, чем выход Ирана из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, европейцы выступают за то, чтобы договор 2015 года сохранился.

До этого стало известно, что Иран прекращает выполнение части обязательств по ядерной сделке. Об этом власти Ирана сообщили послам Великобритании, Германии, Китая и России.

«Ровно год назад США решили выйти из соглашения и больше его не соблюдать. Сегодня ничего не может быть хуже того, чтобы сам Иран вышел из соглашения», — отметил Парли.

Она также добавила, что европейские страны стремятся сохранить ядерную программу под контролем.

Ранее сообщалось, что Китай требует сохранить «ядерную сделку» по Ирану.