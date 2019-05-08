Иран сокращает свои обязательства по двум пунктам «ядерной сделки»

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Иран принял решение прекратить выполнение обязательств по двум пунктам ядерной сделки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Высшего совета национальной безопасности страны.

Как отмечается, власти Ирана решили не соблюдать ограничения, которые касаются хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Страна приостанавливает их продажу на 60 дней.

Причем, уточняется, что Тегеран готов вернуться в выполнению своих обязанностей в рамках ядерной сделки в случае обеспечения своих интересов.

Ранее сообщалось, что Иран сокращает свои обязательства по «ядерной сделке».

Власти Ирана сообщили о своем намерении послам Великобритании, Германии, Китая и России.