В Пятигорске прошел парад «дошкольных войск»

В Пятигорске около 500 детсадовцев в военной форме приняли участие в праздничном шествии, приуроченному ко Дню Победы. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что дети были одеты в форму «пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер». В городской администрации добавили, что они маршировали около Вечного огня.

После шествия детсадовцы спели «Катюшу», уточняется на портале Пятигорска.

Ранее опрос показал равнодушие половины россиян к парадам Победы.