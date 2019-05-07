Савченко выбрала себе должность министра у Зеленского
Депутат украинской Рады Надежда Савченко рассказала, какое ведомство могла бы возглавить в администрации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ Украины.
По ее словам, она общалась с людьми Зеленского, но не с ним самим.
«Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел», — заявила Савченко.
Ранее она заявила, что Зеленский напоминает ей ее саму три года назад.