Савченко выбрала себе должность министра у Зеленского

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Депутат украинской Рады Надежда Савченко рассказала, какое ведомство могла бы возглавить в администрации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ Украины.

По ее словам, она общалась с людьми Зеленского, но не с ним самим.

«Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел», — заявила Савченко.

Ранее она заявила, что Зеленский напоминает ей ее саму три года назад.