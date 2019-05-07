Иран решил сократить свои обязательства по «ядерной сделке»

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Тегеран намерен объявить о сокращении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает IRNA.

Как отмечается, замглавы иранского МИДа Аббас Аракчи проинформирует Великобританию, Францию, Россию, Китай и Германию о решении иранской стороны 8 мая.

«…невзирая на сдержанность, проявленную Ираном после выхода США из ядерной сделки в мае прошлого года и неспособность остальных участников СВПД выполнить взятые на себя обязательства в рамках него, у Ирана не осталось выбора, кроме как сократить свои обязательства по СВПД», — говорится в сообщении.

Уточняется, что этот шаг станет ответом на выход США из сделки, а также отсутствующую приверженность партнеров в Европе к выполнению своих обещаний.

Ранее Израиль предупредил США о заговоре Ирана.