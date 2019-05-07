В ДНР отвергли сообщения о подготовке детей к войне

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Глава организации «Молодая Гвардия — Юнармия» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Виктор Пудак заявил, что возглавляемая им организация занимается исключительно «патриотическим воспитанием» детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

В агентстве напомнили, что ранее украинские СМИ заявили о подготовке детей к войне жителями ДНР. По факту данного заявления украинская Генпрокуратура завела уголовное дело.

Пудак в свою очередь заявил, что в ДНР не готовят детей к войне. По его словам, задача возглавляемого им движения состоит в форимровании «высокой гражданской и социальной активности, патриотизма». Он заверил, что благодаря деятельности общественной организации жители Донбасса всегда будут помнить о «подвиге наших дедов».

Ранее в ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса.