Боевики дважды обстреляли базу России в Сирии

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Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин проинформировал о том, что в течение дня боевики два раза совершили обстрел российской авиабазы в Хмеймиме. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, обстрелы проводились с восточного направления из района населенного пункта Завия.

«Сегодня дважды, утром и вечером, была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим», — заявил Купчишин.

Он добавил, что обстрелы были отражены при помощи ПВО. В результате них никто не пострадал, разрушений на базе не произошло.

Ранее военные РФ сообщили об объединении боевиков в Сирии.