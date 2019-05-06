Порошенко повысил зарплату военным в Донбассе

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Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о повышении зарплаты военнослужащим в Донбассе на $190, передает РИА «Новости».

«Господин министр обороны Украины Степан Полторак, даю поручение, чтобы мы еще подняли доплаты за нахождение на передовой, на первой линии», — подтвердил он.

Таким образом, их зарплата составляет около $640.

Советник Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков сообщил, что повышение доплат произойдет с 1 мая.

Ранее во время выступления действующего президента Украины Петра Порошенко в Авдеевке стоявшая возле него девушка-военнослужащая упала в обморок.