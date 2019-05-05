Советскую подлодку времен войны нашли на дне Финского залива

Руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов заявил, что на дне Финского залива обнаружили советскую подводную лодку Щ-302 «Окунь». Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, лодку нашли недалеко от острова Большой Тютерс.

Он добавил, что в октябре 1942 года субмарина затонула в ходе боевого выхода. Считается, что «Окунь» подорвался на мине: на правом борту обнаружили пробоину, также оказались поврежденными цистерны с топливом.

Причем все 37 человек экипажа погибли, уточнил Богданов.

Ранее сообщалось, что на дне Баренцева моря нашли известный советский боевой корабль БО-224.