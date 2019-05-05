Первый трактор-сапер соберут в Челябинске

В Челябинске начали создавать первый бронированный трактор с противоминным тралом, передает ТАСС

Отмечается, что трал нужен в тракторе для уничтожения противопехотных и противотанковых мин. Также будут добавлены специальные изменения, способные защитить экипаж от осколков при взрыве.

Изготовление трактора-сапера запланировано на 2019 год, уточняет агентство.

Боевые тракторы уже существуют в США и активно используются ими в Ираке и Афганистане.

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