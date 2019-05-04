AP: США упустили шанс на свержение Мадуро два года назад

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Экс-сотрудник администрации президента США Дональда Трампа и близкий к Белому дому источник рассказали, что в мае 2017 года глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес обратился к американским властям. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, Эрнандес просил оказать содействие при получении документов для въезда на территорию Соединенных Штатов, чтобы его 3-летнему сыну могли сделать операцию на головном мозге. Однако американские власти отказали ему в помощи, поскольку сочли его представителем преступного и коррупционного правительства

Подчеркивается, что этот инцидент мог быть одной из упущенных Соединенными Штатами возможностей привлечь венесуэльских военных на свою сторону.

Ранее глава минобороны Венесуэлы назвал условие применения оружия.