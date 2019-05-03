Корабли РФ и ВМС Китая провели учения в Желтом море

Боевые корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Китая провели совместные учения «Морское взаимодействие — 2019» в Желтом море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Как отмечается, в ходе учений российские и китайские корабли нашли и уничтожили подводные лодки условного противника.

Уточняется, что в учениях принимали участие экипажи крейсера «Варяг», больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», а также корвета «Совершенный». С китайской стороны в учениях участвовали эсминцы «Харбин» и «Чанчунь», а также сторожевые корабли «Уху» и «Ханьдань».

Ранее сообщалось, что боевые пуски из новейших РСЗО проведены под Астраханью.