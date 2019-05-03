В Раде нашли способ увеличения армии Украины

Группа депутатов Верховной рады разработала законопроект, который позволит доукомплектовывать украинскую армию, сообщает агентство «Украинские новости».

Законопроект №10260 предусматривает, что украинские власти смогут объявлять «особый период», во время которого в армию можно будет призывать резервистов. Отмечается, что «особый период» будет проходить без объявления мобилизации войск.

По данным агентства, такие лица будут служить не более шести месяцев и не более года, если президент Украины санкционирует полугодовое продление срока службы.

Ранее сообщалось, что Украина хочет закупить новейшее оружие США.