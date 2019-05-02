В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергает заявление командующего операцией объединенных сил Украины Сергея Наева о том, что за год военные взяли под свой контроль около 24 квадратных километров территории в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По слова представителя ведомства, это не что иное, как очередная «пиар-акция» Наева.
«Все подобные заявления украинской стороны вызывают, как минимум, сомнения и не соответствуют действительности», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что подразделения Народной милиции уверенно удерживают занимаемые позиции.
Ранее сообщалось, что Киев заявил о захвате новых территорий в Донбассе.