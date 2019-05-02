Корабли НАТО с эсминцем США вышли на учения в Балтийском море

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Корабли НАТО проводят учения вместе с кораблями США и Великобритании в Балтийском море, передает РИА «Новости» со ссылкой сообщение объединенного морское командование альянса

Как отмечается, речь идет о кораблях НАТО из состава первой постоянной морской группы, эсминце США USS Gravely и британском фрегате HMS Westminster.

Уточняется, что американское судно, которое возглавляет группу кораблей НАТО, вошло в Балтийское море 18 апреля. За действиями кораблей наблюдают российские военные.

Ранее сообщалось, что в Эстонии пройдут масштабные учения НАТО с Украиной.