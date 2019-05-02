Корабли НАТО с эсминцем США вышли на учения в Балтийском море
Корабли НАТО проводят учения вместе с кораблями США и Великобритании в Балтийском море, передает РИА «Новости» со ссылкой сообщение объединенного морское командование альянса
Как отмечается, речь идет о кораблях НАТО из состава первой постоянной морской группы, эсминце США USS Gravely и британском фрегате HMS Westminster.
Уточняется, что американское судно, которое возглавляет группу кораблей НАТО, вошло в Балтийское море 18 апреля. За действиями кораблей наблюдают российские военные.
Ранее сообщалось, что в Эстонии пройдут масштабные учения НАТО с Украиной.