США испытают прототипы гиперзвуковых боевых аппаратов

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США намерены испытать два прототипа гиперзвуковых боевых аппаратов до конца 2019 года, сообщает National Defense.

Как отмечается, соответствующее заявление сделал глава Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона Стивен Уокер. По его словам, речь идет о о ракете с воздушно-реактивным двигателем (HAWC) и глайдере (TBG).

«Мы находимся на пути к осуществлению полета обоих аппаратов...до того, как закончится год», — сказал Уокер.

Он добавил, что сроки испытаний могут быть сдвинуты из-за сложности разрабатываемой технологии.

Ранее сообщалось, что Пентагон объявил о разработке системы обнаружения гиперзвуковых ракет.