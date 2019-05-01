Россия — угроза мировому порядку, заявляла новый глава минобороны Британии

Экс-министр международного развития, консерватор Пенни Мордонт, назначенная главой британского минобороны, называла Россию «угрозой мировому порядку» из-за использования права вето в ООН по Сирии. Об этом говорится в телеграм-канале RT.

Отмечается, что Мордонт является «ярым сторонник Brexit «без сделки».

«Ей принадлежат слова о том, что Россия представляет серьезную угрозу мировому порядку, так как «она использовала свое право вето в ООН 12 раз в ходе принятия решений по Сирии, дав Асаду зеленый свет на чудовищные преступления», — говорится в сообщении.

1 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку главу министерства обороны страны Гэвина Уильямсона из-за утечки информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei.

Как отмечалось, вместо советовавшего России «заткнуться» Уильямсона была назначена Пенни Мордонт