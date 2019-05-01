Стало известно, когда ракету «Бронебойщик» примут на вооружение

Заместитель генерального директора АО »НПК «Техмаш», входящего в государственную корпорацию «Ростех», Александр Кочкин рассказал, когда неуправляемую авиационную ракету «Бронебойщик» могут принять на вооружение в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это может произойти уже в первой половине 2019 года.

«В настоящее время документы находятся на рассмотрении в Минобороны», — отметил Кочкин.

Ракета «Бронебойщик» предназначена для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Она способна поражать легкобронированную технику и надводные корабли на расстояниях до 6 км.

Ранее сообщалось, что испытания ракеты «Бронебойщик» завершены.